Mulher que afirma ter recebido R$ 20 mil para sexo com Neymar é presa

Além de Any, outras duas mulheres foram presas temporariamente na quarta-feira (21) nas cidades de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. Foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil.

Movimentações bancárias das investigadas também levantaram suspeitas. Uma delas teria movimentado mais de R$ 1,2 milhão, enquanto as outras movimentaram R$ 600 mil e R$ 300 mil, respectivamente. As investigações prosseguem pelo 31º DP para reunir mais provas e esclarecer a extensão das atividades criminosas.

Reportagem tenta contato com a defesa de Nayara Macedo (Any Awuada).

Suposta 'festinha' com Neymar

Any Awuada afirmou que recebeu R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e amigos do jogador, em março, durante uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo. À época, por meio de nota oficial, a assessoria do atacante negou que ele tenha participado do encontro, mas admitiu que o helicóptero dele "pode ter sido visto" no local porque ele "costuma emprestar" a aeronave para amigos e familiares.

Ela disse que foi uma das várias profissionais de sexo contratadas para a festinha. A jovem contou que todas as meninas tiveram seus celulares recolhidos. "Nós não sabíamos quem era. A gente partiu de um ponto em São Paulo, pegaram os celulares de todo mundo, quando a gente chegou lá que a gente ficou sabendo de quem se tratava", completou, em entrevista ao Fofocalizando (SBT).