Michael McStay, ator da série 'Doctor Who', morre aos 92 anos

O ator Michael McStay morreu aos 92 anos. Ele era conhecido por participar da série "Doctor Who".

O que aconteceu

A morte do artista foi anunciada por um representante por meio do Facebook. "É com grande tristeza que anunciamos a morte de Michael McStay, um ator de altíssima reputação, escritor talentoso e homem de família", afirmou o comunicado.

Michael teria morrido no último domingo, após almoçar com sua família. "Deixou a esposa, a atriz Jenny Clulow, e seus dois filhos. Foi um privilégio ter conhecido o Mike. Descanse em paz", ainda completou a nota divulgada pelo representante.