Justiça libera Lamborghini de MC Ryan após acordo para reparar gramado

Além de reparar os danos causados, Ryan se comprometeu a pagar 60 salários-mínimos a uma instituição beneficente que será indicada pela Justiça.

A Lamborghini, no entanto, havia ficado apreendida até a data de hoje. O juiz Rodrigo Pares Andreucci, da 3ª Vara Criminal, atendeu a solicitação da defesa do artista para liberação do veículo.

O caso

MC Ryan estava com carro envelopado em homenagem a MC Kevin e ao Corinthians Imagem: Reprodução/Instagram

Cantor viajou à cidade de Piracicaba para um show, às 23h, no dia 9 de maio. Uma hora antes de subir ao palco, ele fez um "cavalo de pau" no campo do estádio do XV de Piracicaba, o que estragou o gramado. Ryan estava com sua Lamborghini Huracán Evo 2022 personalizada.

Artista foi conduzido à delegacia após o show sob acusação do contratante de causar depredação do estádio. "Cheguei no show e tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim", disse o músico, no Instagram.