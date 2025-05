Lívia explica 'treta' com Dona Déa e diz que não leva 'desaforo pra casa'

Lívia Andrade, 41, se pronunciou sobre o motivo da briga com Dona Déa, 77, durante gravação de "Domingão do Huck".

O que aconteceu

Lívia disse que foi "pega de surpresa" quando Luciano Huck revelou ao público que as apresentadoras estavam sem se falar. "Ela me pegou de calça curta no palco. Naquele momento jurei que o Luciano não estava vendo e fui abraçar a Dona Déa justamente para ninguém ver que ela estava chorando", explicou ela sobre o episódio em entrevista a Splash.

Apresentadora disse que não concorda com fama de 'barraqueira' e afirmou que sabe se "comportar". "Sou uma mulher que aprendeu na quebrada a não levar desaforo para casa. Então, quando uma mulher sabe o que quer e não aceita o imposto, é chamada de difícil."