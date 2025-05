Por que a Disney mudou o final de 'Lilo & Stitch' no live-action?

O produtor também destaca o ponto positivo de ter dois atores em frente às câmeras. O que não é o caso do outro protagonista, Stitch, cujas cenas são em CGI (imagem gerada por computador).

As cenas com o "experimento 626" foram gravadas com um fantoche ou com um cachorro em seu lugar. "Investimos muita energia tentando criar uma experiência real diante das câmeras. Em filmes ou personagens em computação gráfica, o padrão é colocar uma bola de tênis em um palito e dizer: 'Ah, vamos editar depois'", disse Camp a Splash.

Stitch no live-action de Lilo & Stitch Imagem: Disney

Usar um boneco ou um animal ajudou nas cenas com Maia, que tinha apenas 6 anos quando o filme foi gravado. A jovem atriz contou com um treinador de atuação durante a produção.