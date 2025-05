'Tava com saudade': Laura Muller grava participação especial no Altas Horas

Laura Muller, 55, gravou participação especial no Altas Horas (Globo) de comemoração de 25 anos no ar. Três anos após deixar a atração, a sexóloga retornou ao programa de Serginho Groisman, 74, para relembrar os 15 anos em que quebrou tabus ao tirar dúvidas sobre sexualidade.

Laura e Serginho, segundo apurou Splash, reviveram momentos marcantes em que o quadro sanou dúvida de jovens e promoveu debates sociais importantes. A sexóloga, que hoje mora no interior de Minas Gerais, ainda vai contar detalhes de como está a vida três anos após a decisão de deixar a TV.

Em contato com Splash, Laura Muller contou que foi especial poder pisar novamente ao Altas Horas e receber o carinho do público e Serginho Groisman. "Eu tava com muita saudade do Altas Horas e voltei pra gravar uma participação especial nessa comemoração de aniversário de 25 anos do programa e de 60 anos da Globo. Foi muito especial pra mim".