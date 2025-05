Karol Conká diz que música mais triste de sua carreira é pedido de perdão

Rapper explicou que após deixar o jogo com alto índice de rejeição, o maior de todas as edições do BBB, optou por adiar o lançamento da música. "Só lancei depois porque não fazia sentido. Entrei no reality para dar um up na carreira, saí e cadê a carreira? Era desrespeito com o público lançar uma música em que me intitulo 'louca e sagaz', bem na época em que o público me chamava de 'louca', ia endossar aquilo que não me completa".

Como alternativa, a artista lançou "Dilúvio", que ela diz ser um pedido de desculpas, além de escancarar sua vulnerabilidade. "Fui para outro caminho e lancei 'Dilúvio', que é a música mais triste da minha carreira. E embora eu esteja falando sobre uma coisa triste, trago a solução, lembrando da fé e da esperança. E essa é uma música veio para mostrar que sou humana, [para dizer] 'me perdoem'. Fiquei feliz que o público enxergou meu lado humano".

Karol Conká sofreu cancelamento no BBB 21. A artista chegou a ter contratos cancelados e até sofreu ameaças, mas conseguiu se reerguer e retomar o sucesso.