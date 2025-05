Giovanna Ewbank posa com biquíni 'brasileirinho' ao fazer balanço do mês

Giovanna Ewbank, 38, abriu um álbum de fotos pra fazer um balanço do mês de maio.

O que aconteceu

Faltando uma semana para o mês chegar ao fim, a atriz celebrou os acontecimentos até agora. "Maio você tem sido tãoo legal!!! Entre o colo e o corre, a gargalhada e o caos, o trabalho e a leveza…eu me encontro no abraço dos meus, no reflexo do espelho, no som das risadas dos meus filhos, nos pequenos respiros entre um compromisso e outro", começou escrevendo na legenda.

Em uma das fotos, Giovanna aparece com um biquíni verde e amarelo de crochê. "Porque viver é isso, né minha gente? Um emaranhado de amor, correria, cuidado, leveza, bagunça, beleza e caos!", ainda escreveu.