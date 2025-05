'Garota do Momento': Tragédia final? Mentira sobre Valéria destrói Clarice

Ainda neste capítulo: Topete se desentende com Orlando. Juliano agride Beto. Basílio retoma sua procura pelo colar Mystique. Talía provoca Jacira. Edu comete erros no trabalho.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.