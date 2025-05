Gabz e Isadora Cruz serão as protagonistas da próxima novela das 19h

Isadora Cruz e Gabz vão interpretar os papéis principais de "Coração Acelerado", próxima novela das 19h da Globo. As informações foram confirmadas pelo jornal O Globo.

O que vai acontecer

Atrizes interpretarão Agrado e Eduarda, que formam uma dupla sertaneja ao longo da história. As autoras, Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, conversaram com Maiara e Maraisa, além de profissionais da indústria fonográfica e compositores que trabalham com grandes nomes do sertanejo feminino.