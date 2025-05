Gaby Amarantos rebate críticas após perder mais de 35 kg: 'Não acho justo'

Gaby Amarantos, 46, rebateu algumas críticas após emagrecer mais de 35 kg.

O que aconteceu

Cantora apontou que não deixaria de compartilhar suas conquistas. "Estou muito feliz com meu processo de emagrecimento, muito focada. Não vou deixar de postar as minhas vitórias por causa de ninguém, porque não acho justo comigo", declarou nos stories de seu Instagram ontem.

Artista revelou que teve problemas antes do emagrecimento. "É óbvio que mudei de opinião. A partir do momento que aquele corpo começou a me fazer mal, começou a me impedir de fazer várias coisas, eu mudei de opinião. Não quer dizer que eu não gostava do corpo que eu tinha antes", enfatizou.