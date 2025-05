Gabriela Duarte sobre fim de casamento: 'Não era uma coisa que queria'

Gabriela Duarte, 51, comentou sobre o fim de seu casamento de quase 20 anos com Jairo Goldflus, seu novo romance e a possibilidade de trabalhar novamente com Regina Duarte.

O que aconteceu

Atriz revelou que não queria se separar. "Foi duro. Não era uma coisa que queria. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e uma hora entendemos que a gente ia ser mais feliz seguindo as nossas vidas separadamente, mas continuando com a relação que a gente tem hoje, que é ótima", indicou à Quem.

Artista avaliou seu namoro com o empresário Fernando Frewka. "É um começar, só que, dessa vez, sem as questões inerentes ao casamento. É namorado, ele não é meu marido, a gente não mora junto, a gente não divide nada. Somos pessoas independentes que se juntaram para viver coisas boas da vida. Eu com meu trabalho, ele com o dele. Eu com a minha casa, ele com a dele. Isso tem sido interessante. Decidimos que a gente quer ficar com o lado bom, o lado leve."