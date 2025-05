Ex-baterista da banda The Devil Wears Prada morre em acidente de avião

Daniel Williams morreu na madrugada de hoje, aos 39 anos, em um acidente aéreo.

O que aconteceu

O músico estava em um jato que caiu em uma área residencial na cidade de San Diego, nos Estados Unidos. Imagens publicadas pelo própria Daniel nas redes sociais dão a entender que ele era o copiloto da aeronave que despencou.

Williams viajava acompanhado do piloto e empresário musical Dave Shapiro, 42, proprietário do jato e também vítima fatal do desastre. O falecimento de Shapiro foi confirmado pela revista Variety e lamentado por representantes da Sound Talent Group, agência de talentos de que ele era dono, em nota de pesar publicada pela Billboard.