Esposa atualiza estado de ex-Globo que tirou 20% do pulmão: 'Chorei muito'

Kelly Maria, esposa de Jonas Almeida, ex-apresentador da Globo que revelou estar com câncer no pulmão, falou sobre o estado do marido hoje.

O que aconteceu

Kelly publicou uma declaração para o marido, acompanhada de uma foto ao seu lado no hospital. Ela falou sobre o estado de Jonas. "Acho que todas as enfermeiras que entraram no quarto hoje duvidaram do diagnóstico! De tanta alegria, piada, amor, que você inunda aonde quer que você esteja? É lindo demais de ver, sabia? Todas as pessoas saem apaixonadas por você!".