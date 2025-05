Dhomini retorna ao Power Couple após ser retirado durante ao vivo e chora

Na madrugada, Dhomini voltou para a sede do Power Couple 2025 (Record). O ex-BBB se exaltou durante a votação e precisou ser contido por outros participantes e levado para atendimento médico.

O que aconteceu

Dhomini voltou para o programa. O ex-BBB apareceu nas câmeras do quarto que divide com a esposa e chorou bastante.