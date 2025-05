De lingerie, Adriana Bombom reflete: 'A maturidade não apaga a beleza'

Adriana Bombom, 51, refletiu sobre a beleza no amadurecimento ao compartilhar uma foto de lingerie.

O que aconteceu

Ao exibir um corpo musculoso, a atriz refletiu sobre manter a forma física após os 50 anos. "Chegar aos 50 anos com um corpo definido e saudável é resultado de dedicação, disciplina e amor-próprio. A maturidade não apaga a beleza — pelo contrário, ela a redefine com mais confiança, atitude e equilíbrio", começou refletindo na legenda.

Adriana ainda continuou: "Cuidar do corpo é um reflexo de cuidar de si mesma, e cada linha, cada curva, cada músculo esculpido com esforço conta uma história de superação e autocuidado. A verdadeira juventude está na energia que carregamos, e o charme da maturidade está justamente em mostrar que a beleza não tem idade — ela evolui com o tempo".