CPI das Bets convoca Carlinhos Maia e pede análise financeira de Virginia

Virginia prestou depoimento à CPI das Bets no dia 13 de maio. Na ocasião, ela negou a existência da "cláusula da desgraça" em contratos com plataformas de jogos. De acordo com reportagem da Revista Piauí, que foi publicada em janeiro, um contrato da famosa com a Esporte da Sorte estabelecia o pagamento adicional de 30% do valor perdido pelos usuários em apostas.

Saiu na internet e, por questão de confidencialidade, não podia falar. Eu fechei o meu contrato com a Esportes da Sorte, e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. Em momento algum era sobre perdas. Nunca teve isso em contrato. Nem foi atingido esse valor. Eu nunca recebi nenhum valor além do que foi pago de publicidade. Isso era uma cláusula padrão. Virginia

'Meu dinheiro nunca veio só de bets'

Rico Melquiades prestou depoimento à CPI das Bets Imagem: Reprodução/TV Senado

Rico Melquiades prestou depoimento no dia seguinte. O influenciador digital se recusou a falar sobre acordo de colaboração premiada com a Polícia Civil de Alagoas, que levou ao pagamento de multa milionária. Prints revelados pela reportagem do UOL, em junho de 2024, mostraram que influenciadores recebiam uma conta diferenciada dos demais usuários das plataformas. O sistema dava acesso a uma aposta que era viciada em ganhar, segundo a polícia.