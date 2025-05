Cannes: Sem preferidos, 'Agente Secreto' e 'Sound of Falling' se destacam

A recepção internacional tem me surpreendido. Sempre achamos que o público não vai aderir tanto à historia, porque vai precisar de mais contexto e explicação, mas estamos vendo que o filme está indo muito bem. A grande maioria [dos espectadores e mídia] está apontando o filme ao prêmio.

Flavia Guerra.

A equipe do filme, inclusive, trouxe a Orquestra Popular de Recife para se apresentar na Boulevard de la Croisette, avenida do Palais das Festivals, onde ocorre a premiação. Flávia, que esteve na exibição do longa e acompanhou a apresentação, diz que o momento foi "lindo" e de "puro carisma do Brasil".

Cacá Diegues faz todos chorarem

Cacá Diegues, morto em fevereiro, recebeu uma homenagem a sua altura no Festival de Cannes com o documentário "Para Vigo me Voy!" —acompanhado de 8 minutos de aplausos.

O longa de Lírio Ferreira e Karen Harley fez parte dos Cannes Classics, mostra paralela com celebrações, cópias restauradas e documentários. "São filmes de homenagens a grandes cineastas", explica Flavia. "Toda vez que tem sessões assim, já sei que vou chorar".