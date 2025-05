Caco Ciocler chega em 'Vale Tudo' para incomodar Odete Roitman

Caco Ciocler entra no elenco da novela "Vale Tudo" (Globo) para conquistar Celina (Malu Galli) e incomodar Odete Roitman (Débora Bloch). Splash traz a primeira foto do novo personagem com exclusividade.

O que vai acontecer

O ator vive Estéban Muños, personagem que não existia na versão de 1998 de "Vale Tudo". Ele é um marchant espanhol sofisticado e conhecido por circular entre os mais exclusivos leilões do mundo.