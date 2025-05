Briga pelo brega no Congresso: Recife e Belém disputam ser 'berço' do ritmo

Outros músicos paraenses defendem datas diferentes para a difusão do brega em Belém, citando as décadas de 1950 a 1990. O cantor e produtor Kim Marques diz acreditar em "valorização demagógica" do ritmo no Pará, que seria instrumentalizado por lideranças apenas quando há disposição para criar um canal com o público local. Para ele, o título ter sido dado a Recife é resultado natural da falta de valorização do enorme apelo que o ritmo já possui no Pará.

A gente sempre é procurado na hora que há uma necessidade real de ter uma ligação direta com o povo. Você quer falar com o povo e chama um cantor de brega, mas na hora de dar valor, na hora de realmente ver o quanto o brega sempre teve respeito pelo povo, sempre teve carinho pelo povo, é muito difícil. Kim Marques, cantor e produtor de brega

O brega é um ritmo de letras românticas e harmonias que lembram o bolero e o samba-canção que foi ganhando variantes regionais desde a década de 60. No Pará, por exemplo, é bastante popular o tecnobrega, que incorpora melodias eletrônicas às canções e foi popularizado para o restante do Brasil por artistas como Joelma e a banda Calypso, e a cantora Gaby Amarantos.

Este não é o primeiro reconhecimento dado ao brega no estado de Pernambuco, de Reginaldo Rossi a Augusto César. O movimento foi declarado Expressão Cultural Pernambucana e Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Recife em 2021 pelo prefeito João Campos (PSB). Ao defender o título de Capital Nacional do Brega para Recife, o relator Humberto Costa justificou que o conceder é "reconhecer o esforço do município na promoção de um gênero que muito representa seu povo e toda a população brasileira".