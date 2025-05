Longe da TV, Beth Goulart reflete sobre morte dos pais: 'A raiva faz lutar'

A morte te leva a olhar a vida com outros olhos. O filósofo Marco Aurélio diz isso. Você tem que viver como se fosse o último dia da sua vida. Viva o máximo hoje, porque talvez amanhã você vá embora.

Beth Goulart com os pais Nicette Bruno e Paulo Goulart Imagem: Instagram/@bethgoulartoficial

Seguida por mais de 1,6 milhão de fãs no Instagram, Beth conta que as redes ajudaram a viver o luto. Ela conta que intensificou sua participação nas redes a partir da doença da mãe, justamente porque as pessoas queriam saber notícias da atriz. "Eu falei: 'Bem, se eu for falar para cada um, eu não vou sair do telefone'. Quando a inevitabilidade da partida se consolidou, virou uma comoção nacional. As pessoas estavam comigo. Cada passo do meu processo de superação da morte dela foi vivenciado."

No auge da pandemia, a atriz sentia que precisava falar sobre a morte da mãe, espiritualidade e fé. E usou as redes para isso. Segundo ela, a dor, naquele momento, era coletiva, e ela deveria auxiliar as pessoas nesse processo. Aos poucos, ela foi se soltando, ganhando força e conquistando mais seguidores. "Nada é à toa ou por acaso. Não é à toa que nasci nessa família, não é à toa que as perdas aconteceram dessa forma", afirma Beth, que resumiu como um "luto coletivo".

Existe uma lógica por trás de tudo que vivemos, que não temos acesso, mas nós somos reféns dessa lógica para que possamos servir a essa coletividade. Nós, figuras públicas, temos essa responsabilidade. A nossa fala atinge muitas pessoas. Que nós possamos usar isso para o bem. Essa é a força do teatro, da televisão, do cinema.