Ana Hikari compartilha vídeo com acusação de racismo no Domingão com Huck

Ana Hikari, 30, compartilhou uma acusação de racismo com pessoas amarelas no Domingão com Huck (Globo) do último domingo.

O que aconteceu

A atriz compartilhou em seus Stories um vídeo de Bruna Tukamoto, especialista em cultura nipo-brasileira. A influenciadora aponta que um homem amarelo foi vítima de piadas durante o quadro Acredite em quem Quiser.

Ana endossou as críticas. "Eu fico triste de ter que compartilhar que algo assim tenha acontecido numa empresa que eu admiro, trabalho, vinculo minha imagem e incentivo discussões sobre questão racial internamente há 8 anos."