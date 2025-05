Ameaças e invasão: Kid Cudi, ex de Cassie Ventura, depõe contra P. Diddy

Ainda de acordo com o Cudi, ele e Cassie se hospedaram no hotel Sunset Marquis, em Wes Hollywood, quando descobriram que Diddy estava na casa do rapper. "'Filho da p***, você está na minha casa?'. E ele respondeu: 'Só quero conversar com você'", relatou Scott Mescudi.

Após ser alertado por Capricorn Clark, funcionária de Combs, Kid Cudi seguiu para sua casa, onde encontrou sinais de arrombamento. Além de encontrar itens revirados, seu cachorro estava trancado no banheiro, algo que era incomum, visto que ele circulava livremente pela casa. Ao invés de confrontar P. Diddy, Kid Cudi optou por chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrência.

No final daquele mesmo ano, enquanto Scott Mescudi viajava com a família de Cassie, ele recebeu uma mensagem do rapper. "Respondi: 'Você invadiu minha casa, mexeu com meu cachorro, não quero falar com você'".

Ao ver que as coisas estavam saindo do controle, Kid Cudi terminou seu relacionamento com Cassie Ventura. Mesmo assim, o rapper continuou não tendo paz, visto que sofreu um ataque.

No início de 2012, o artista foi informado que seu carro foi incendiado com um coquetel molotov. Em imagens exibidas no tribunal, Scott mostrou que o teto do veículo perfurado e fuligem nas portas.

Ainda que nada ligue diretamente Sean Combs ao caso, um e-mail de Cassie de dezembro de 2011 afirmava que o rapper tentaria algo. "Ele disse que vai mandar alguém me machucar e machucar [Cudi] fisicamente. Fez questão de dizer que não seria pelas mãos dele. Disse que estaria fora do país quando acontecesse", dizia a mensagem.