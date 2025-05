Yasmin Brunet aposta em biquíni preto para curtir dia de sol no RJ

Yasmin Brunet, 36, posou usando biquíni preto para aproveitar dia ensolarado no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Em seus Stories do Instagram, a modelo apostou em um biquíni preto estilo cortininha para renovar o bronzeado.

As imagens foram feitas em uma cobertura da capital carioca, com vista para a orla e piscina de borda infinita. "Que sonho", escreveu a influenciadora ao publicar as fotos.