Vovó fitness sobre sexo com namorado 20 anos mais jovem: 'Melhor que tive'

Vovó fitness Andréa Sunshine, 55, comentou sobre romance com Federico, 35, e nega rótulo de "sugar mommy" — mulheres ricas que sustentam financeiramente homens mais jovens.

O que aconteceu

Morando em Roma, na Itália, ela recusa título de "sugar mommy". "Sei que muita gente acredita que homens mais jovens só se aproximam por interesse financeiro, mas comigo não é assim. Tenho clareza sobre quem está comigo pela pessoa que sou. Não sou uma sugar mommy", disse ao jornal The Sun.

Influencer exaltou a relação com Federico e sua intimidade. "Nos encontramos para jantar, caminhamos pelas ruas e tudo fluiu naturalmente desde o início. O sexo com ele é o melhor que já tive, me sinto rejuvenescida, como uma deusa. Há uma energia entre nós que despertou algo que estava adormecido", confessou.