Rosamaria Murtinho e Silvia Pfeifer voltam às novelas como mãe e filha

As novas personagens chegam na trama para mexer com a vida de Abel (Tony Ramos). Segundo informações do jornal Extra, o dono da fábrica de lingeries vai se envolver com a personagem de Silvia Pfeifer.

"Dona de Mim" marcará o retorno das duas atrizes às novelas globais. Rosamaria Murtinho está fora do gênero desde 2019, quando atuou em "A Dona do Pedaço" (Globo). Silvia Pfeifer está afastada da teledramaturgia da Globo há mais tempo, sua última participação foi em "Totalmente Demais" (Globo), em 2015. Depois disso, ela trabalhou em produções da Record, como "Topíssima" e "Reis"

Silvia Pfeifer e Rosamaria Murtinho nos bastidores de 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Instagram

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.