Quais personagens retornam para a continuação de 'Êta Mundo Bom'?

Quinzinho (Ary Fontoura) e Cunegundes (Elizabeth Savala) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução/Globo

Quincas (Miguel Rômulo)

Quincas continuará casado com Dita no início da trama, com quem terá um filho. Alguns capítulos depois, eles irão se separar e sua esposa se envolverá com Candinho.

Quincas (Miguel Rômulo) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução/Globo

Celso (Rainer Cadete)

Com a morte de Maria, Celso ficará viúvo logo no início da história. Ele estará decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia e se alia novamente à irmã, Sandra (Flávia Alessandra), para cometer maldades contra o protagonista.