Brasileiro que teve equipamentos roubados em Cannes arrecada R$ 92 mil

Até o momento, a campanha já arrecadou R$ 92 mil, com contribuições de 1.240 pessoas. Vendo que está próximo de atingir o valor necessário, Leonardo agradeceu o apoio recebido. "Obrigado a todos que nos ajudaram, seja com mensagens, compartilhamentos ou doações", disse o produtor e apresentador. "Toda comunidade brasileita aqui em Cannes ficou impressionada com a movimentação da nossa comunidade e como vocês levantaram essa vakinha", continuou.