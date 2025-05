Paola Carosella retorna ao MasterChef em participação especial

A chef de cozinha Paola Carosella, 52, estará de volta ao MasterChef Brasil após cinco anos sem participar do reality culinário.

O que aconteceu

A ex-jurada da atração fará uma participação especial na 12ª temporada. Paola esteve hoje ao lado de Henrique Fogaça , seu antigo companheiro de bancada, e de Helena Rizzo, que a substituiu em 2021 após sua saída do programa.

Apesar do retorno, Paola não reassumirá o posto de jurada fixa. "Voltar é uma festa! Porque volto a ver meus amigos, volto a ver as pessoas que eu amo e num lugar que me transformou. Estou muito feliz! Pra mim, é uma maneira de fechar uma fase da minha vida muito importante, que foram os últimos 12 anos. É uma chave de ouro para fechar um momento e começar outros", afirmou em entrevista a Hugo Gloss.