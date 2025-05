Padre Patrick rebate mãe de Virginia após CPI das Bets: 'Consciência'

Padre Patrick respondeu a um comentário de Margareth Serrão, a mãe de Virginia Fonseca, sobre seu depoimento no CPI das Bets.

O que aconteceu

A mãe da influenciadora criticou a presença do religioso na audiência contra os jogos de azar, insinuando que ele estava atrás de visualização em suas redes sociais. "Mas agora até padre atrás de biscoito, de seguidores, de ganhar engajamento, está inseminando ódio. É o fim dos tempos mesmo!", escreveu em um comentário.

Assim que as páginas de fofoca no Instagram começaram a repercutir a fala de Margareth, Padre Patrick rebateu: "À senhora, desejo apenas muita luz e sucesso. Não é o engajamento que paga as minhas contas. Logo, não estava atrás de biscoito", começou escrevendo nos comentários do perfil Gina Indelicada.