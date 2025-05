Café da Sakura se torna atração instagramável para otakus no centro de SP

Como é o Café da Sakura?

Localizado no primeiro andar do prédio da Akiba Station, loja já conhecida do meio otaku pela venda de estatuetas, funkos e mangás brasileiros, logo de cara o visitante já é recebido por funcionários que parecem se vestir como em um mangá produzido pelo grupo Clamp. Enquanto aguarda liberação de mesa, afinal o café não trabalha com reservas por enquanto, já é possível entrar no clima com uma vitrine repleta de produtinhos da franquia e uma música ambiente alternando entre hits presentes no anime.

Parede do Café Cardcaptor Sakura com as Cartas Clow Imagem: Foto/Splash UOL

O elevador, assim como tudo nessa experiência imersiva, é temático de Carta Clow. Ao abrir a porta, o fã se vê diante de painéis com os principais personagens de "Card Captor Sakura". Os assentos almofadados têm estampas rosas e amarelas, todas cores vistas nos vestidos costurados por Tomoyo. Ao redor do ar-condicionado se vê flores de cerejeira, e até mesmo os banheiros são temáticos com imagens de Sakura e Syaoran. Não há como fugir do clima do anime.

O cardápio (e os preços)

Café sem comidinhas é o mesmo que Tomoeda sem ameaça de cartas mágicas elementais, então vamos ao prato principal do local. O cardápio até oferece alguns poucos itens salgados, como quiches (R$ 17,90) e o tradicional quitute japonês Tamago Sando (um sanduíche de ovo, R$ 19,90), mas o foco são as bebidas e os doces.