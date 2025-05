'O Agente Secreto': aplauso não dá prêmio, mas há chance para Palma de Ouro

O filme foi exibido na segunda-feira, dia em que Cacá completaria 85 anos, e emocionou grande parte da plateia. Com imagens de arquivos e entrevistas, a produção repassa a historia do cineasta. "Foi emocionante", diz Flávia, que esteve na exibição e conta que a viúva e filhos de Cacá também se emocionaram.

É uma emoção imensa, um privilégio para mim ter vivido 43 anos com Cacá --esse artista, ser humano generoso, libertário, que amava o Brasil e as pessoas que estavam ao lado dele. Este é o nosso presente para ele, porque ele é nosso presente.

Renata Almeida, presidente da Academia Brasileira de Cinema e viúva de Cacá Diegues

Os próprios diretores também se emocionaram durante a exibição. "Eu chorei", confessa Karen Harley. "Fiquei segurando a mão da Renata emocionada em vários momentos. Mas muito feliz também, o filme tem muito humor, Cacá tem uma lábia incrível, e o cinema dele é caracterizado por liberdade e alegria". Lírio Ferreira completa: "É um choro de felicidade. Você sai do filme acompanhado do Cacá, e não sentindo a ausência dele".

