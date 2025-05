'Não ficamos com medo': como MasterChef segue a vida sem Ana Paula Padrão?

Helena Rizzo, que entrou no MasterChef no lugar de Paola Carosella, em 2021, destaca que a nova função exige um maior envolvimento com a pré-produção dos episódios. "Tivemos que mergulhar muito mais no roteiro e se envolver com as dinâmicas das provas. Antes, a gente não se inteirava tanto sobre as regras, por exemplo. E isso está sendo legal, exige mais atenção de nós."

MasterChef 2025 terá troféu personalizado para o campeão da temporada Imagem: Melissa Haidar/Band

O contato direto com os participantes ajuda a criar laços, mas, segundo Rizzo, existe uma separação clara dos papéis de jurado/apresentador na relação com os amadores. "Prestamos mais atenção nos participantes, vamos conhecendo e investigando eles. Obviamente, no momento da avaliação dos pratos, nosso foco é a comida, justamente para manter a imparcialidade."

Érick Jacquin fez coro ao discurso de Fogaça ao dizer que o trio de jurados é capaz de segurar a pressão de comandar e avaliar pratos no MasterChef. "Esse MasterChef vai ser bem diferente. Já para a seleção dos competidores e também vai ser só nós três, sem a Ana Paula. Mudou um pouquinho o dinamismo do programa, mas conseguimos fazer. Vocês sabem que sou apaixonado pela Ana Paula Padrão, adoro ela."

Marisa Mestiço, diretora-geral do MasterChef, explica que o reality gastronômico não perderá a sua característica sem Ana Paula Padrão. Ela, inclusive, agradeceu a jornalista pelo empenho de 11 anos no programa e garantiu que o trio de jurados está se saindo bem na condução do programa.