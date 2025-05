Monica Iozzi diz que confundiu assaltante com pai 'verdadeiro'

Com aquelas palavras me veio uma coisa que falei: é meu pai verdadeiro tentando entrar em contato comigo, meu pai verdadeiro quer me conhecer e minha mãe não está permitindo. Concluiu Monica Iozzi

De acordo com ela, pensou na hipótese por assistir à novela "Felicidade" na época. "A Tatyane Goulart passou a novela inteira tentando descobrir quem era o pai dela e a Maitê Proença mentindo. Aí eu era criança, estava com essa coisa do pai falso no imaginário. Então fiquei com aquela certeza de que era o meu pai tentando falar comigo e entrei num sofrimento profundo", relembrou.

Quando decidiu confrontar sobre a carta, Monia Iozzi descobriu que era de um assaltante. Na ocasião, sua mãe teria dito: "Lembra do moço que fez você de refém? Essa carta é dele. Tem uma coisa que os advogados fazem para ajudar seus clientes: eles pedem para escreverem cartas para as vítimas se desculpando pelos crimes que eles cometeram."