Em meio à polêmica com herdeiro, saiba quem são os 10 filhos de Latino

Latino, 52, expôs ontem a relação conturbada com o filho Guilherme Rocha, 27, que seria dependente químico e teria tentado extorquir o pai. Além de Guilherme, o cantor tem outros nove filhos. Ao todo, são 10 herdeiros, frutos de relações do músico com 10 mulheres diferentes. Veja quem são eles:

Dayanna Maia

Dayanna Maia Imagem: Reprodução/Instagram

Filha mais velha do cantor. Dayanna tem 29 anos e trabalha como atriz, produtora e diretora.