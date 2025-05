Ex-apresentador da Globo revela que está com câncer: 'Muito pesado'

O apresentador Jonas Almeida, 45, foi diagnosticado com câncer de pulmão. O anúncio foi feito, na noite de hoje, através da divulgação de um vídeo do ex-comandante do Vanguarda Mix, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

O artista revelou que irá passar por um procedimento cirúrgico, nesta quinta-feira (22), para retirada de 20% do pulmão. "A rede social eu acho que é uma ótima forma de eu conseguir falar com todo mundo, pois só os amigos muito próximos estão sabendo e minha família. Queria muito pedir a oração de vocês, pensamento positivo de vocês. No Início foi, muito, muito pesado".