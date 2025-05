Filho de Latino nega uso de drogas e diz que vai processar o pai

Guilherme Rocha, filho do cantor Latino, disse que vai acionar a Justiça contra o pai após ser acusado por ele de ser dependente químico.

O que aconteceu

O filho do artista disse que as declarações do pai não condizem com a realidade. "Meu pai está mentindo muito, galera. Vai ter que pagar por essas difamações na Justiça. Meu advogado já está correndo com isso, com todas essas mentiras. Falar que eu agredi mulher, ele vai ter que provar", declarou. "Não quero esse cara na minha vida", continuou.

Guilherme lamentou a postura de Latino. "Eu nunca pensei que eu ia conhecer meu pai e ia saber que seria um cara que teria coragem de expor as fraquezas do filho publicamente", comentou o jovem que afirmou não se encontrar com o pai há dois anos.