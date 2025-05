CPI das Bets: O que pode acontecer com Virginia e outros influenciadores?

A participação de influenciadores digitais, como Virginia Fonseca e Rico Melquiades, na CPI das Bets levantou uma questão: o que pode acontecer com os famosos após depoimento no Senado Federal?

Os influenciadores foram ouvidos na condição de testemunhas, ou seja: até o momento, eles não estão sendo investigados. O advogado Dinovan Dumas, especialista em direito criminal, disse a Splash que a tentativa de criminalizar influenciadores por divulgarem o serviço de apostas não tem fundamento. Ele ressalta, no entanto, que os famosos podem ser responsabilizados caso promovam plataformas de apostas que atuam de forma ilegal no Brasil.