'Garota do Momento': Clarice tenta salvar alma de Valéria, mas não consegue

No capítulo desta quarta-feira (21) em "Garota do Momento" (Globo), Juliano e Maristela tentam se defender de Arlete. Bia desconfia da presença de Arlete em uma conversa com Clarice.

Em seguida, Clarice vai à delegacia depor sobre a morte de Valéria. No entanto, ela não espera que seu depoimento seja confrontado por declarações mentirosas de Juliano e de Geraldo, que será pago por Maristela para acusá-la de ter matado a amante do marido.