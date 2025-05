Chico Barney: Gretchen nunca acertou em um reality show

Gretchen conseguiu se livrar da eliminação do Power Couple, reality show em que está confirmada junto do marido, Esdras. Esse não é o primeiro programa de confinamento que ela participa, e Chico Barney acredita que ela não tem esse rebolado todo para atrações deste tipo. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (21).

A permanência de Gretchen no jogo pode ter mandado uma mensagem para os participantes do Power Couple, visto que ela e seu marido se envolveram em polêmicas, especialmente com Talita e Pessina.

Depois de se salvar, Gretchen teve um momento de pedido de desculpas com Talira, mas acabou se colocando à disposição para combinar votos com seus aliados. Para Bárbara Saryne, isso é um erro de postura dela dentro do jogo.