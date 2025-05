Brunna Gonçalves posta fotos inéditas de Zuri, sua filha com Ludmilla

Brunna Gonçalves, 33, postou hoje novas fotos de Zuri, sua primeira filha com Ludmilla, 30.

O que aconteceu

A influenciadora dividiu uma série de registros dos primeiros dias da bebê. Pela primeira vez, ela mostrou detalhes da boca e dos pés da filha, além de momentos como o parto, a amamentação e a criança no colo das mamães.

Brunna e Ludmilla também expressaram sua emoção nessa nova fase da vida. "Uma semana que eu conheci o maior amor do mundo", escreveu a ex-BBB. "Especial demais", comentou a cantora no post.