Estudante de direito e fã de Deolane: quem é a filha de Alessandra Negrini

Dona de um perfil discreto no Instagram. A página é fechada e tem pouco mais de 3 mil seguidores. No TikTok, no entanto, ela soma mais de 23 mil seguidores.

Ela estuda direito em uma faculdade particular, em São Paulo, e uma das responsáveis pela escolha do curso foi a influenciadora Deolane Bezerra. "A minha filha estuda direito e uma das responsáveis é ela. Minha filha é superfã, agora está na faculdade e quer ser igual a ela", contou a atriz, em abril.

Bettina está noiva. Em julho de 2024, ela foi pedida em casamento pelo então namorado, Pedro, 24, após cerca de um ano de namoro.

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram