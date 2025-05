Após 15 anos, ator retorna às novelas para participação em 'Dona de Mim'

Recentemente, ele pode ser visto na reprise de "Tieta" (Globo), novela em que vivia o menino Edmundo. "É um momento de muita emoção e nostalgia após 15 anos. Sinto que é a continuação de uma caminhada que começou lá em 1987, quando fiz Hipertensão, minha primeira novela, aos 7 anos de idade. Aquela criança, que depois passou por seu momento jovem, está voltando mais maduro", disse o ator ao Gshow.

Durante o tempo afastado da televisão, Nogueira trabalhou como vendedor. "O ator vive sempre no fio da navalha por trabalhos. Com o nascimento da minha filha e o falecimento do meu pai, tudo ao mesmo tempo, me vi como o provedor da vida que estava chegando e não tive escolha. Foram anos importantes. Aprendi muitas coisas no meio do varejo", comentou.

Em "Dona de Mim" (Globo), Jonathan vive o Policial Santana, contracenando com o mocinho da história, Marlon (Humberto Morais). "Torço muito para que meu personagem, o Policial Santana, continue na trama. Isso depende que a autora [Rosane Svartman] goste do meu trabalho e de diversos outros fatores. Mas estou empolgadíssimo!", afirmou ao Gshow.

Jonathan Nogueira e Humberto Morais em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução

