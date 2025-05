Viih Tube mostra treino na academia após perder 15 kg

Viih Tube, 24, publicou em suas redes sociais registros do seu treino na academia de sua casa.

O que aconteceu

A influenciadora digital compartilhou uma selfie diante do espelho do local. Na imagem, divulgada nos stories de seu Instagram, ela aparece com expressão divertida, usando roupas esportivas.

Viih Tube emagreceu 15 kg desde o nascimento do caçula, Ravi, 6 meses. Recentemente, a influencer publicou uma galeria de fotos com o 'antes e depois' de ter passado por esse processo de perda de peso.