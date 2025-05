'Vale Tudo': Raquel e Aldeíde flagram romance e matam charada inacreditável

Enquanto isso, Maria de Fátima e César são chamados para uma campanha da Tomorrow. Laís se preocupa com o trabalho de Cecília. Solange sugere que Renato assuma o relacionamento com Leila. Afonso toma uma decisão depois que Odete não aprova as propostas que ele recomendou para a TCA. Odete acusa Afonso de vazar informações da TCA.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.