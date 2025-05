Rafael Cardoso conta como superou vício e lamenta distanciamento dos filhos

Rafael ainda comentou como a ausência dos filhos Aurora, 10, e Valentim, 6, o afetou nesse período. "Lógico que foi um baque gigante não ter os meus filhos. Ajudou a aprofundar mais ainda [o vício]. Tem um ano e dez meses [que não os vejo]. Hoje eu já aceitei, acho que é no tempo de Deus e eu estou fazendo o melhor que eu posso. E estou com a consciência tranquila, acho que isso é libertador. Eu estou fazendo a minha parte. Se as outras pessoas não fazem a parte delas, o problema não é meu. A verdade sempre vem à tona. Eu não escondo nada de ninguém, até porque não devo nada a ninguém. Acho que assumir cada B.O. é responsabilidade. Sei que tudo o que tem acontecido comigo, eu também tenho minha parcela de responsabilidade. Não tive habilidade de trabalhar as situações muitas vezes e estou pagando por isso".

Aurora e Valentim são frutos do casamento de 15 anos de Rafael com Mari Bridi. A influenciadora obteve uma medida protetiva contra ele, que nega as acusações de agressão.