De estagiário a correspondente da Globo nos EUA: quem é Nilson Klava

Desde 2022, é casado com Gabriela Scalabrini, editora de reportagens internacionais da Globo. Ela é filha de Marcelo Matte, ex-diretor da Globo, e Isabela Scalabrini, repórter que deixou a Rede Globo em j2023, após 44 anos na emissora.

Antes de chegar à bancada do Jornal Hoje, Nilson apresentou especiais de eleições, como o Raio-X da Política, e jornais, como o Edição do Meio Dia. Neste último, chegou a se emocionar ao vivo vendo um colega promovido a correspondente internacional. "A gente sonhou muito junto. Quando eu cheguei a Brasília, quem abriu as portas para mim foi o Murilo. Tem um coração gigante, imenso, é o meu amigo-irmão. E é muito emocionante ver o Murilo falando ao vivo do escritório de Londres", disse o jornalista.

Chamou atenção com a cobertura do funeral do papa Francisco e o conclave que escolheu o papa Leão 14. Este foi o último trabalho no exterior antes da promoção a correspondente.