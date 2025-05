Problema cardíaco impediu Thaila Ayala de amamentar filha: 'O mundo caiu'

Ao saber que as coisas não saberiam como o planejado, a atriz revela ter sentindo um grande baque. "Foi o mundo caindo. Pensei que eu não ia realizar esse sonho na minha vida".

Hoje com 2 anos de idade, Tereza está bem e saudável. "Ela está bem, o coração tá fechado, tá maravilhosa. É isso que importa. No fim das coisas, o que importa é isso. Às vezes a gente não vai ficar bem, mas quando a gente é mãe, o que importa é eles", refletiu.

Fruto do casamento da atriz com Renato Góes, Tereza foi diagnosticada com CIV — um defeito cardíaco devido a uma ligação anormal entre as câmaras inferiores do coração. Por conta disso, a pequena foi submetida a uma cirurgia logo após seu nascimento.