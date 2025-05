Diddy: Mãe de ex diz que ele a forçou a pagar R$ 113 mil por gastos com ela

Mãe de ex-namorada de Sean Combs, o P. Diddy, disse que ele a obrigou a pagar US$ 20 mil (mais de R$ 113 mil na cotação atual) por gastos com ela.

O que aconteceu

Regina Ventura declarou que o magnata a forçou a pagar o valor pelos gastos com sua filha. "Entendeu-se que ele precisaria de US$ 20 mil para recuperar o dinheiro que havia gasto com ela, pois estava com raiva por ela ter tido um relacionamento com Scott Mescudi [mais conhecido como Kid Cudi]", declarou hoje.

Mãe de Cassie Ventura reforçou o depoimento da cantora na semana passada, confirmando que ele ficou com ciúme de Kid Cudi. "Ele estava com raiva por ter gasto dinheiro com ela e ela ter estado com outra pessoa", completou.