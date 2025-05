Céu, inferno e demais locações: veja onde foi gravada a novela 'A Viagem'

Vila da Urca em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Apartamento da Diná (Christiane Torloni) está localizado na Barra da Tijuca. Era um dos cenários mais reconhecíveis para o público da época. As gravações aconteceram no Condomínio Barramares, na Avenida Lúcio Costa, um dos primeiros residenciais de luxo do bairro carioca.

Mansão de Otávio (Antonio Fagundes) está situada na estrada da Gávea Pequena, no Alto da Boa Vista. Essa região do Rio de Janeiro é conhecida pelas casas de alto luxo.

Mansão de Otávio em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Fazenda de Dona Guiomar (Laura Cardoso) foi gravada em Valença (RJ). Foi escolhida como locação a Fazenda Vista Alegre, na cidade do Vale do Café. A propriedade histórica trouxe charme e realismo ao núcleo rural da novela.

Além das locações externas, "A Viagem" teve mais de 200 ambientes e 50 cenários construídos nos Estúdios Herbert Richers, na Tijuca. Era lá que parte das cenas espirituais e ambientes internos ganhavam forma com o apoio da equipe de cenografia.